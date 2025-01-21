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21 января, 15:17

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Психолог Яушева: стремление исключить "цветовой шум" может навредить развитию ребенка

Психолог предупредила "бежевых мам" о вреде исключения цвета для развития ребенка

Фото: 123RF/oksix

Желание исключить "цветовой шум" в жизни ребенка может негативно отразиться на его развитии. Такое мнение высказала психолог Дарья Яушева в беседе с Москвой 24.

В Сети стал распространяться новый тренд "бежевые мамы", который особенно популярен на Западе. Такие женщины отказываются от ярких цветов, отдавая предпочтение спокойным и монохромным, причем не только в интерьере, но и в одежде. Они объясняют это тем, что обилие цветов приводит к сенсорной перегрузке и нервным срывам.

Однако, по мнению психолога, желание "бежевой мамы" создать максимально упорядоченную среду для малыша может в будущем привести к тому, что ребенок будет не способен справиться с хаосом и адаптироваться в менее структурированных условиях.

Яушева отмечает, что разнообразие оттенков является важным аспектом, так как яркие цвета стимулируют интерес детей к окружающему миру, развивают их внимание и улучшают зрительное восприятие.

"Цвет – это стимул для когнитивного и эмоционального развития. Ограничение цветовой палитры может снизить объем сенсорных стимулов, что потенциально затормозит интерес и познавательное развитие", – добавила эксперт.

Кроме того, психолог указала на связь ярких оттенков с позитивными эмоциями. Как утверждает Яушева, формирование вокруг ребенка монохромной обстановки может ограничить эмоциональный спектр восприятия ребенка.

По данным эксперта, разнообразие цветов среди игрушек, книг и в интерьере также стимулирует воображение детей, помогая развивать творческое мышление. Однообразная цветовая гамма может затруднить процесс креативного познания мира.

При этом Яушева подчеркнула, что восприятие оттенков у каждого человека разное и некоторым малышам комфортнее в спокойной среде. Именно поэтому психолог призвала родителей сконцентрироваться в этом вопросе на желании ребенка и наблюдать за его реакцией на яркие и нейтральные цвета.

Ранее более половины опрошенных россиян рассказали, что им нравится розовый цвет, любовь к которому, как и их стиль в одежде, им помогла сформировать кукла Barbie. Около трети респондентов заявили, что до сих пор хранят своих некогда купленных кукол, еще 21% добавили, что отдали игрушки собственным детям.

Часть опрошенных респондентов отметили, что все еще продолжают покупать кукол, несмотря на рост цен на них. Дети из нового поколения также предпочитают именно кукол Barbie.

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