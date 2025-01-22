Облачная погода и небольшой снег ожидаются в Москве 22 января

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Облачная погода с небольшим снегом, местами умеренным, ожидается в столице в среду, 22 января. На дорогах возможна гололедица, предупреждает Гидрометцентр России.

По данным метеорологов, днем температура воздуха в Москве будет в пределах от 2 до 4 градусов мороза, по области – от 2 до 7 градусов мороза.

Юго-восточный ветер будет дуть со скоростью 7–12 метров в секунду, атмосферное давление составит 756 миллиметров ртутного столба.

Ночью температура в столице может понизиться до минус 5 градусов, а в Подмосковье – до минус 8.

Желтый уровень погодной опасности продлен в Москве и Московской области из-за гололедицы. Предупреждение будет действовать до 23:00 30 января.

В предстоящие выходные, 25 и 26 января, в столице начнется оттепель, а последние дни января будут теплее нормы. Кроме того, в четверг и пятницу, 23 и 24 января, в Москве температура будет колебаться от минус 2 до 0 градусов.