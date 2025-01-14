Более 2,7 тыс пар подали заявления на регистрацию брака в Москве на новогодних праздниках

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Москвичи с 1 по 8 января подали 2 750 заявлений на регистрацию брака. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы со ссылкой на начальника управления ЗАГС Москвы Светлану Уханеву.

Она рассказала, что в период новогодних праздников для пар был доступен электронный формат подачи заявлений. Его выбирают более 70% пар.

"Традиционно январь является одним из популярных месяцев для планирования свадьбы. Женихи предпочитают делать предложения невестам в кругу друзей в новогодней сказочной атмосфере. С 1 по 8 января более 2,7 тысячи пар приняли решение пожениться в Москве", – отметила Уханева.

Так, самыми популярными местами стали Дворцы бракосочетания № 1 и 4, особняк "Роял", гостиница "Националь" и Оперный дом музея-заповедника "Царицыно". Более 450 заявлений было подано 8 января. Всего для проведения торжественных церемоний в Москве доступно свыше 50 площадок.

Между тем около 150 пар поженились в Москве в январские праздники. Самой популярной стала дата 4 января – в этот день 56 пар зарегистрировали свой брак, а 7 января в столице было создано 45 новых семей. Больше всего церемоний прошло в Шипиловском и Кутузовском дворцах бракосочетания.