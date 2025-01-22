Мужчины в Москве стали чаще обращаться за бьюти-услугами

Мужская бьюти-индустрия в Москве стремительно развивается. За год спрос на маникюр среди мужчин вырос в два раза. Чаще всего они предпочитают услуги частных мастеров с выездом, чтобы избежать неловкости в салонах.

Спрос на косметологические процедуры также значительно увеличился – за три года рост составил 70%. Мужчины делают аппаратные чистки лица, ботулинотерапию и массаж. Стремление выглядеть ухоженно объясняется современными стандартами, которые делают внешний вид важным аспектом успешного образа. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.