Эксперты рассказали, насколько безопасно накачивать плечи инъекциями

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Москвичи стали увеличивать свои плечи при помощи филлеров – специальных инъекций. Эксперты в беседе с Москвой 24 рассказали, что такие процедуры, средняя стоимость которых составляет 15 тысяч рублей, могут быть небезопасны.

Так, под кожу может попасть инфекция, либо у человека появится воспаление или образуется уплотнение в месте ввода.

"У человека может развиться аллергическая реакция на введенное вещество, то есть это потребует его удаления и определенных лечебных мероприятий, чтобы нивелировать", – указал невролог Владимир Белаш.

Пластический хирург Дарья Фетисова заметила, что в косметологии и пластической хирургии применяются разные вещества, но некоторые из них могут вызывать серьезные заболевания, поэтому запрещены.

"Сейчас в косметологии для увеличения объемов тканей используются филлеры на основе гиалуроновой кислоты", – добавила она.

По информации пластического хирурга Георгия Карапетяна, даже при вводе безопасной жидкости спортивной фигуры не получится, так как контур мышц должен быть выделен.

"Эта жидкость просто накачивается, мы не можем создать объем, так как гель равномерно расползается", – подчеркнул Карапетян.

Эксперты предупреждают, что даже такой эффект будет временным, так как "накачанные мышцы" пропадут или через несколько месяцев, или через год. Фитнес-тренер Екатерина Княгинина указала, что это можно сравнить со штукатуркой аварийного здания.

"Мы его не укрепляем, а просто пытаемся как-то внешне улучшить вот этот фасад", – рассказала эксперт.

Альтернативой будет обратиться к пластическому хирургу, который сделает липофилинг, когда для создания объема мышц используется собственный жир. Это даст результат на большее время, однако и стоит дороже.

Ранее эксперты призвали не повторять за героиней видеоролика, которая решила достичь гладкости кожи при помощи бытовой техники. Женщина показала, как разглаживает лицо при помощи пылесоса, утюга и даже расчески. Косметологи предупреждают, что это может привести к травмам кожи, инфекциям и куперозу.

