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20 января, 07:45

Общество

Москва предлагает контрактникам выплаты свыше 5 миллионов рублей

Москва предлагает контрактникам выплаты свыше 5 миллионов рублей

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В Москве тем, кто заключит контракт с министерством обороны, обещают свыше 5 миллионов рублей за первый год службы. В эту сумму входит единовременная выплата от столичного правительства в размере 1 млн 900 тысяч рублей и денежное довольствие военнослужащего в зоне СВО, которое составляет от 210 тысяч рублей в месяц.

Кроме того, контрактникам будет предоставлена дополнительная выплата в 50 тысяч рублей ежемесячно. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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