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17 января, 10:30

Общество

Анастасия Ракова назвала самые востребованные профессии в Москве

Анастасия Ракова назвала самые востребованные профессии в Москве

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Бум рабочих профессий стал мировым трендом. Вице-мэр Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала о самых востребованных специальностях в столице. По ее словам, сейчас в городе открыто свыше 500 тысяч вакансий, которые рассчитаны на специалистов любого уровня и квалификации.

Наибольший спрос наблюдается в сфере торговли – около 140 тысяч вакансий. Требуются продавцы, менеджеры, консультанты и аналитики. Также высока потребность в кадрах промышленного сектора, где насчитывается 56 тысяч открытых позиций. Средняя зарплата в этой области может достигать 200 тысяч рублей. Особенно востребованы токари и операторы станков с числовым программным управлением.

Более 5–6 тысяч вакансий предлагают предприятия транспорта и логистики, включая должности инспекторов транспортной безопасности, водителей и специалистов по организации перевозок.

Кроме того, кадровый голод испытывают айти-отрасль и строительный сектор. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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