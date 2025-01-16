Свыше 70 учеников 9-х классов пройдут профориентационную программу в Москве

Более 70 тысяч девятиклассников в Москве примут участие в программе комплексной профориентации в 2025 году, сообщила заместитель мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Программа состоит из нескольких этапов. Среди них – профессиональные пробы в мастерских колледжей. Учащиеся смогут почувствовать себя в роли сварщиков, машинистов электропоездов, цифровых модельеров, а также научиться программировать роботов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.