16 января, 14:30Общество
Свыше 70 учеников 9-х классов пройдут профориентационную программу в Москве
Более 70 тысяч девятиклассников в Москве примут участие в программе комплексной профориентации в 2025 году, сообщила заместитель мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Программа состоит из нескольких этапов. Среди них – профессиональные пробы в мастерских колледжей. Учащиеся смогут почувствовать себя в роли сварщиков, машинистов электропоездов, цифровых модельеров, а также научиться программировать роботов.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.