Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

16 января, 14:30

Общество

Свыше 70 учеников 9-х классов пройдут профориентационную программу в Москве

Свыше 70 учеников 9-х классов пройдут профориентационную программу в Москве

Новости часа: московские ярмарки в 2024 году посетили 8,5 млн покупателей

Новости часа: Сергей Собянин увеличил нормативы финансирования школ и детских садов

Новости часа: Собянин сообщил об увеличении нормативов финансирования образования

Новости часа: мэр Москвы увеличил нормативы финансирования детских садов и школ

Собянин принял решение об увеличении нормативов финансирования школ и детсадов

Новости часа: московские школьники завоевали 24 награды на международных олимпиадах

Собянин поздравил победителей и призеров международных предметных олимпиад

Новости часа: Собянин поздравил победителей и призеров международных предметных олимпиад

Московские школьники получили награды за победы на международных олимпиадах

Более 70 тысяч девятиклассников в Москве примут участие в программе комплексной профориентации в 2025 году, сообщила заместитель мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Программа состоит из нескольких этапов. Среди них – профессиональные пробы в мастерских колледжей. Учащиеся смогут почувствовать себя в роли сварщиков, машинистов электропоездов, цифровых модельеров, а также научиться программировать роботов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
образованиеобществовидеоРоман Карлов
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика