Детский сад на 200 мест появится во Внукове

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Еще один детский сад появится в ТиНАО, рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Учреждение площадью почти 3,9 тысячи квадратных метров построят в районе Внуково. Здание будет трехэтажным и займет участок площадью 6,7 тысячи квадратных метров. Детский сад сможет принять 200 воспитанников.

Предполагается, что строительство будет завершено до конца 2025 года. Девелопер будет возводить объект на основании договора с городом и по окончании работ передаст его в систему образования Москвы.

В соответствии с планом, новое учреждение дошкольного образования будет находиться недалеко от деревни Санино в Новомосковском административном округе.

При строительстве детских садов застройщики применяют современные материалы, а также работают над созданием комфортного условия для детей и маломобильных граждан. В частности, в этом детском саду будут отведены помещения для восьми групп дошкольников, а также созданы музыкальный и физкультурный залы, кабинет для коррекционно-развивающих занятий и пищеблок полного технологического цикла.

"Группы для самых маленьких воспитанников будут размещаться на первом этаже. Для детей оборудуют восемь прогулочных и две спортивные площадки для занятий физкультурой", – добавил министр правительства Москвы, глава департамента градостроительной политики столицы Владислав Овчинский.

Кроме того, в здании планируется создать безбарьерную среду. Там будет установлен лифт и создан вход в помещения без лестницы. Также в ходе работ будет озелена территория детского сада.

По словам председателя комитета государственного строительного надзора города Москвы Антона Слободчикова, ведомство уже выдало разрешение на строительство данного объекта. По документам, площадь благоустройства участка возле здания составит 0,54 гектара. Сразу после того, как застройщик направит в комитет извещение о старте работ, ведомство составит программу выездных проверок.

В общей сложности за прошедший год в Москве было построено 44 объекта образования, из которых 30 возвели за счет инвесторов. Девелоперы создали в городе девять школ и учебных комплексов с дошкольными отделениями более чем на 8 200 мест и 21 детский сад почти на 4 000.