Облачная погода с небольшими осадками ожидается в Москве 17 января

Фото: Агентство ''Москва''/Ярослав Чингаев

Облачная погода и небольшие осадки прогнозируются в Москве 17 января. На дорогах возможна гололедица, предупреждает Гидрометцентр России.

Температура воздуха днем в столице будет в пределах 2–4 градусов тепла, в Подмосковье – 0–5 градусов. Ночью температура в Москве может опуститься до минус 1 градуса, а в области – до минус 3 градусов.

Кроме того, северо-западный ветер будет дуть со скоростью 6–11 метров в секунду, атмосферное давление составит 746 миллиметров ртутного столба.

Предстоящая Крещенская ночь в Москве может стать самой теплой в век глобального потепления. Температура воздуха будет держаться на отметках от 0 до минус 2 градусов. Однако из-за высокой влажности, осадков и ветра температура воздуха может ощущаться как минус 8–9 градусов.

Синоптики также отмечают, что температура воздуха в марте и апреле в столице, по предварительным расчетам, может оказаться выше нормы. В связи с этим весна может прийти в город раньше.