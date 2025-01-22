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22 января, 07:30

Общество

Москвичи поделились мнением о том, насколько важно мужчинам ухаживать за собой

Москвичи поделились мнением о том, насколько важно мужчинам ухаживать за собой

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Вопрос ухода за собой для мужчин становится все более актуальным. Некоторые представители сильного пола не только следят за своей внешностью, но и могут соперничать в этом с женщинами. Однако такое поведение вызывает неоднозначные эмоции.

Одни считают, что мужчина должен быть ухоженным, но в меру, без излишней косметологии и посещений салонов. Другие уверены, что современные требования позволяют мужчинам заботиться о себе так же тщательно, как и женщинам. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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