Москвичи поделились мнением о том, насколько важно мужчинам ухаживать за собой

Вопрос ухода за собой для мужчин становится все более актуальным. Некоторые представители сильного пола не только следят за своей внешностью, но и могут соперничать в этом с женщинами. Однако такое поведение вызывает неоднозначные эмоции.

Одни считают, что мужчина должен быть ухоженным, но в меру, без излишней косметологии и посещений салонов. Другие уверены, что современные требования позволяют мужчинам заботиться о себе так же тщательно, как и женщинам. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.