Нутрициолог Фарисеева: кабачки нужно хранить в прохладном и сухом помещении

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Необходимо хранить кабачки в прохладном и сухом помещении, чтобы они не накапливали токсины и не стали ядовитыми, рассказала нутрициолог Наталья Фарисеева. Об этом сообщает Pravda.Ru.

Кроме того, при хранении этих овощей нужно соблюдать температурный режим, избегать высоких температур и влажности. Также специалист посоветовала проверять кабачки на признаки прорастания и повреждения кожуры.

По ее словам, перед приготовлением следует промывать плоды. Если они окажутся горькими на вкус, то овощи нужно выкинуть.

Фарисеева предупредила, что кабачки иногда накапливают кукурбитацин, который может вызвать у человека спазмы, тошноту, рвоту, диарею и озноб. Из-за употребления токсичных овощей может пострадать желудочно-кишечный тракт, обратила внимание эксперт.

Ранее врач-диетолог Дарья Русакова рассказала, что овощи, фрукты и белковые продукты помогут человеку побороть тягу к сладкому. Продукты с содержанием белка благотворно влияют на обмен веществ и тормозят всасывание углеводов, а глюкоза из овощей и фруктов за счет пищевых волокон усваивается плавно и равномерно.