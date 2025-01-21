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21 января, 08:00

Общество

Кондитер рассказала, как выбрать вкусную меренгу

Кондитер рассказала, как выбрать вкусную меренгу

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Кондитер Ольга Лакомка рассказала, на что обратить внимание при выборе сладкой меренги. По ее словам, на прилавках магазинов можно часто встретить как саму меренгу, так и безе. Их единственное отличие в том, что безе не сушат, а используют в кремообразном состоянии, например, при приготовлении тартов или мороженого.

В состав качественной меренги входят только яичные белки и сахар. Также иногда производители добавляют орехи, сублимированные ягоды, шоколад или кокос.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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