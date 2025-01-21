21 января, 08:00Общество
Кондитер рассказала, как выбрать вкусную меренгу
Кондитер Ольга Лакомка рассказала, на что обратить внимание при выборе сладкой меренги. По ее словам, на прилавках магазинов можно часто встретить как саму меренгу, так и безе. Их единственное отличие в том, что безе не сушат, а используют в кремообразном состоянии, например, при приготовлении тартов или мороженого.
В состав качественной меренги входят только яичные белки и сахар. Также иногда производители добавляют орехи, сублимированные ягоды, шоколад или кокос.
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