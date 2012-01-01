Трихолог Егорова назвала причину облысения российских подростков

Представители поколения Z задают новый тренд в соцсетях – хвастаться своей сединой. Однако эксперты обеспокоены: у зумеров серебристые волоски стали появляться гораздо раньше, чем у предыдущих поколений. Более того: российские подростки стали в разы чаще обращаться к трихологам с жалобами на облысение. В чем причины, разбиралась Москва 24.

"Озеро в лесу" в 16 лет?

Зумеры повзрослели раньше предыдущих поколений, по крайне мере – визуально: в соцсетях набирают популярность ролики, в которых поколение Z хвастается появлением на голове седых прядей. Согласно исследованию, проведенному американскими учеными, в среднем люди начинают седеть в 30–40 лет. Таким образом, современная молодежь сталкивается с проблемой примерно на 10–20 лет раньше срока.

Кроме того, в России подростки стали чаще обращаться к трихологам. Как передает телеграм-канал Mash, на алопецию второй-третьей степени уже жалуются 15–16-летние школьники. У большинства – проблемы с залысинами на лбу или с так называемым озером в лесу на затылке. И за последний год количество таких жалоб, по словам специалистов, выросло в четыре раза.

Стресс и дисбалансы

Главными причинами ранней не генетической алопеции врач-дерматолог, трихолог Татьяна Егорова назвала стресс и последующий прием антидепрессантов.

"Организм всегда одинаково реагирует на стресс, все равно какой: через два месяца начинают выпадать волосы", – рассказала она в беседе с Москвой 24.

При этом молодые люди сегодня живут с фоновым уровнем стресса из-за того, что их психика еще не научилась справляться с огромным количеством доступной информации, подчеркнула специалист.





Татьяна Егорова врач-дерматолог, трихолог Из-за того что психика не справляется, подростки нередко начинают пить антидепрессанты. А у многих из них побочный эффект – выпадение волос. Ко мне обращалась девочка, которая потеряла практически все волосы. Она сидела на антидепрессантах около года.

В свою очередь, врач-терапевт Татьяна Романенко назвала одной из причин раннего облысения неправильное питание.

"Алопеция часто проявляется, когда в организме чего-то не хватает. Неправильное питание приводит к дисбалансу витаминов и микроэлементов. Как следствие, дефицит железа, анемия – одна из распространенных причин", – пояснила она.

Терапевт добавила, что некоторые болезни щитовидной железы у подростков могут также начинаться с выпадения волос.

Специалисты подчеркнули: если речь идет не о генетике, алопеция как правило обратима. Как только состояние организма приходит в норму, рост волос восстанавливается.

А седина?

В целом основные причины ранней седины и облысения схожи, заявила Татьяна Романенко. Если нет генетической предрасположенности, поседеть раньше срока можно из-за очень сильного стресса, объяснила она.

"Что касается дефицитов, здесь в большей степени имеет значение нехватка витаминов группы Б, нехватка железа, меди", – рассказала специалист.

При этом трихолог Татьяна Егорова также выделила перенесенную коронавирусную инфекцию как возможный фактор ранней седины.





Татьяна Егорова врач-дерматолог, трихолог После перенесенного ковида часто менялась и структура волос, и их цвет. Хотя ученым только предстоит доказать взаимосвязь вируса и седины, теории такие есть.

Егорова подчеркнула, что волосы – это быстроделящаяся ткань, на которою влияет любой дисбаланс в организме. А терапевт Романенко призвала не заниматься самолечением и обращаться к врачу при любых проблемах с несвоевременными сединой или облысением.