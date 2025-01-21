21 января, 06:32Общество
Переменная облачность и до 5 градусов мороза ожидаются в Москве 21 января
Фото: depositphotos/ppl1958
Переменная облачность и преимущественно без осадков будет в Москве во вторник, 21 января. На дорогах возможна гололедица, предупреждает Гидрометцентр России.
Температура воздуха днем в столице будет колебаться в пределах от 3 до 5 градусов мороза, в Подмосковье – от 2 до 7 градусов мороза.
Северный ветер с переходом на юго-восточный будет дуть со скоростью 3–8 метров в секунду. Атмосферное давление составит 758 миллиметров ртутного столба.
Ночью температура в Москве опустится до минус 9 градусов, по области – до минус 11 градусов.
Желтый уровень опасности продлен в Москве и Московской области из-за гололедицы. Предупреждение будет действовать до 23:00 30 января.
В Татьянин день, 25 января, в столице ожидается мокрый снег с дождем. Температура ночью и днем будет около 0 градусов. Немного снега прогнозируется также и в ночное время.