"Мой район. Новости": в Москве объявлен желтый уровень погодной опасности

В Москве объявлен желтый уровень погодной опасности. Причиной для этого послужили гололедица и сильный ветер. Предупреждение будет действовать до 30 января.

Москвичам рекомендовали оставаться внимательными в непогоду и обходить неустойчивые конструкции, а также не торопиться и смотреть под ноги, не оставлять детей на улице без присмотра. Водителей же призвали не превышать скорость, держать дистанцию и не отвлекаться на гаджеты за рулем.

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