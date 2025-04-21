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21 апреля, 10:45

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Московские поликлиники получили более 600 единиц тяжелого лучевого оборудования

Московские поликлиники получили более 600 единиц тяжелого лучевого оборудования

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Московские поликлиники получили более 600 единиц тяжелого лучевого оборудования. На это ушло 5 лет.

Как рассказала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова, в Москве продолжается самая масштабная в истории города программа реконструкции поликлиник. По ее словам, 289 обновленных зданий уже открылись после модернизации.

Пациенты получили возможность проходить все высокоточные обследования в одном месте. Для анализа снимков применяется искусственный интеллект. Это позволяет серьезно ускорить процесс обработки данных.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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