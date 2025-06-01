Движение поездов на участке оранжевой линии метро временно приостановлено

На участке Калужско–Рижской линии между станциями "Октябрьская" и "Новые Черемушки" до конца 1 июня не будут ходить поезда. Ограничения связаны со строительством пересадки на будущую Троицкую линию. Такие же меры повторно введут в следующие выходные – 7 и 8 июня.

Для удобства пассажиров организованы компенсационные автобусы. Они курсируют с интервалом от одной минуты и будут работать почти до двух часов ночи. Также доступен бесплатный повторный вход в метро на станциях "Октябрьская", "Новые Черемушки" и Площадь Гагарина МЦК.

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