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Новости

01 июня, 09:30

Транспорт

Движение поездов на участке оранжевой линии метро временно приостановлено

Движение поездов на участке оранжевой линии метро временно приостановлено

Участок оранжевой линии метро Москвы временно закрыт 31 мая и 1 июня

Поезда временно перестанут ходить по участку Калужско-Рижской линии метро

Поезда временно не будут ходить между станциями метро "Новые Черемушки" и "Октябрьская"

Поезда не будут ходить по участку Калужско-Рижской линии метро 31 мая и 1 июня

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Поезда временно перестали ходить по участку Калужско-Рижской линии метро

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На участке Калужско–Рижской линии между станциями "Октябрьская" и "Новые Черемушки" до конца 1 июня не будут ходить поезда. Ограничения связаны со строительством пересадки на будущую Троицкую линию. Такие же меры повторно введут в следующие выходные – 7 и 8 июня.

Для удобства пассажиров организованы компенсационные автобусы. Они курсируют с интервалом от одной минуты и будут работать почти до двух часов ночи. Также доступен бесплатный повторный вход в метро на станциях "Октябрьская", "Новые Черемушки" и Площадь Гагарина МЦК.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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