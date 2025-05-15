Новые знаки для беспилотных автомобилей могут появиться на российских дорогах

На российских дорогах могут появиться новые знаки для беспилотных автомобилей. Этот вид транспорта на данный момент активно развивается, машин становится все больше, и у них есть свои особенности.

О каких именно знаках идет речь, пока не сообщается, но эксперты называют главную проблему, с которой сталкиваются беспилотные автомобили, – это физический размер существующих знаков. Иногда системе их трудно считать.

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