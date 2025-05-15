15 мая, 07:15Транспорт
Новые знаки для беспилотных автомобилей могут появиться на российских дорогах
На российских дорогах могут появиться новые знаки для беспилотных автомобилей. Этот вид транспорта на данный момент активно развивается, машин становится все больше, и у них есть свои особенности.
О каких именно знаках идет речь, пока не сообщается, но эксперты называют главную проблему, с которой сталкиваются беспилотные автомобили, – это физический размер существующих знаков. Иногда системе их трудно считать.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.