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15 мая, 07:15

Транспорт

Новые знаки для беспилотных автомобилей могут появиться на российских дорогах

Новые знаки для беспилотных автомобилей могут появиться на российских дорогах

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На российских дорогах могут появиться новые знаки для беспилотных автомобилей. Этот вид транспорта на данный момент активно развивается, машин становится все больше, и у них есть свои особенности.

О каких именно знаках идет речь, пока не сообщается, но эксперты называют главную проблему, с которой сталкиваются беспилотные автомобили, – это физический размер существующих знаков. Иногда системе их трудно считать.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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