В Москве за 2025 год обновили деформационные швы на шести мостовых сооружениях

Фото: пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы

В 2025 году в Москве обновили деформационные швы на шести мостовых сооружениях, сообщили в пресс-службе комплекса городского хозяйства (КГХ).

Содержанию инженерных объектов в нормативном состоянии уделяется особое внимание, подчеркнул заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. Комплексные работы по замене деформационных швов проводятся на постоянной основе.

Были обновлены конструкции на эстакадах Варшавская МКАД, Жулебинская и Чурская, путепроводе на Рябиновой улице, Крымском мосту и Лужнецком метромосту. Всего было заменено более 1,3 тысячи погонных метров.

В комплексе объяснили, что металлические конструкции разрушаются из-за интенсивного движения и резких перепадов температуры воздуха, поэтому периодическая замена швов необходима. В ином случае на дороге образуется небольшой порог, при пересечении которого водитель почувствует удар.

Для того чтобы заменить деформационные швы, старые конструкции сначала разбираются, после чего устанавливаются новые. Затем проводится армирование и бетонирование переходных зон. При этом мостовые сооружения не закрываются для движения на время проведения ремонта. Вместо этого вводятся временные перекрытия по одной полосе.

В КГХ отметили, что ежегодная замена деформационных швов дает возможность повысить комфорт водителей, а также безопасность дорожного движения.

Ранее в Москве обновили сборник нормативов для оценки затрат по эксплуатации городских объектов с учетом цен на 1 января 2026 года. В него вошли цены на все виды услуг и работ по ремонту и содержанию памятников, школ, дорог, парковок, спорткомплексов, поликлиник, парков и других объектов.

