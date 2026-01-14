Сергей Собянин: Москва передала коммунальную технику новым регионам России

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Новые регионы России получили от столицы коммунальную технику. Об этом рассказал Сергей Собянин на своей странице в MAX.

В 2025 году Донецкой Народной Республике (ДНР) передали 207 машин, Херсонской и Запорожской областям – 50 и 20 машин соответственно.

По словам мэра, среди направленной Москвой техники есть эвакуаторы, грузовики, дорожно-комбинированные машины, техника для ремонта асфальта, тракторы, погрузчики, подметально-уборочные машины и самосвалы.

Градоначальник отметил, что с помощью этих машин в новых регионах ликвидируют повреждения инженерных сетей, ремонтируют дороги, обслуживают городские территории и объекты дорожного хозяйства.

Ранее Собянин рассказал, что Москва продолжает поддерживать Донецк и Луганск. С 2022 по 2025 год там восстановили 1 100 километров инженерных сетей и более 2,6 миллиона квадратных метров дорог. В 2026 году эта работа будет продолжена.

