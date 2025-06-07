"Мой район. Новости": электробус-гармошка начал курсировать от станции метро "Саларьево"

Самый большой электробус вышел на маршрут Е10 от станции метро "Саларьево". Он объединяет пять округов и идет до "Китай-города". Теперь салон не только вмещает больше пассажиров, но и предлагает повышенный уровень комфорта.

Кроме того, электробус-гармошку должны протестировать при разных погодных условиях. Это позволит оценить, подходит ли для столицы новая модификация.

Подробнее – в программе "Мой район. Новости".