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07 июня, 13:05

Транспорт

"Мой район. Новости": электробус-гармошка начал курсировать от станции метро "Саларьево"

"Мой район. Новости": электробус-гармошка начал курсировать от станции метро "Саларьево"

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Самый большой электробус вышел на маршрут Е10 от станции метро "Саларьево". Он объединяет пять округов и идет до "Китай-города". Теперь салон не только вмещает больше пассажиров, но и предлагает повышенный уровень комфорта.

Кроме того, электробус-гармошку должны протестировать при разных погодных условиях. Это позволит оценить, подходит ли для столицы новая модификация.

Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

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