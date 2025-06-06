ЦППК назначит дополнительные поезда в День России

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Центральная пригородная пассажирская компания (ЦППК) вместе с Московской железной дорогой (МЖД) назначат 40 дополнительных поездов в День России. Об этом сообщает пресс-служба ЦППК.

Из них по 8 поездов получат Курское и Ярославское направления, по 9 – Горьковское, по 5 – Казанское, а Киевское и Рижское (от Москвы до Муравьева) – по 4 состава. При этом на Павелецком направлении добавят еще 2 поезда, а с 11 по 15 июня поезда сообщением Черусти – Вековка будут 11-вагонными.

Кроме того, вносятся изменения в график движения. 11 июня составы будут курсировать по расписанию пятницы, а с 12 по 14 июня – по расписанию субботы. 15-го числа поезда поедут по расписанию воскресенья.

"В региональных центрах расписание также изменится – данная информация будет опубликована в мобильном приложении "Расписание и билеты ЦППК" и на официальном сайте компании", – отметили в ЦППК.

ЦППК вместе со столичным Дептрансом и РЖД продолжает готовить Ярославское направление к обновлению подвижного состава. В рамках этих работ по направлению в тестовом режиме проехал поезд "Иволга 4.0".

Поездка проходила без пассажиров вне часа пик. Состав доехал до Сергиева Посада, а потом вернулся обратно.

