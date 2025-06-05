Видео о правилах пересечения ж/д путей начали транслировать в "Иволгах"

Фото: пресс-служба ЦППК

Центральная пригородная пассажирская компания и Московская железная дорога начали трансляцию видеоролика, рассказывающего о правилах безопасного движения на железнодорожных путях, в честь Международного дня привлечения внимания к ж/д переездам. Об этом сообщает пресс-служба ЦППК.

Тематическое видео показывают почти на четырех тысячах экранов в поездах "Иволга" всех поколений. В его создании приняли участие представители различных железнодорожных профессий со всего полигона МЖД, которые отвечают за движение и безопасность. В частности, с призывом об осторожности к водителям обратились машинисты и их помощники, работники путей, связисты, а также диспетчеры.

Они напомнили, что на нерегулируемом переезде нужно снизить скорость и убедиться в отсутствии приближающегося поезда. На регулируемых переездах следует обращать внимание на сигналы светофора, например, при запрещающем необходимо остановиться и дождаться, пока состав проедет.

Соблюдение этих и других основных правил при пересечении железнодорожных путей поможет обеспечить безопасность как для автомобилистов, так и для велосипедистов и пешеходов, отметили в пресс-службе ЦППК. Кроме того, это касается не только их личной безопасности, но и безопасности пассажиров электричек.

В компании также напомнили, что современные электропоезда "Иволга" курсируют на всех Московских центральных диаметрах (МЦД). Обновление парка поездов ЦППК проводит совместно со столичным Дептрансом.

Ранее "Иволга 4.0" проехала в тестовом режиме на Ярославском направлении для проверки готовности инфраструктуры. Поезд отличается плавностью хода и низким уровнем шума, а также повышенным уровнем комфорта пассажиров и современным дизайном, отмечали в ЦППК.