26 апреля, 12:15Транспорт
Минтранс подготовил проект изменений в ПДД для средств индивидуальной мобильности
Минтранс подготовил проект изменений в ПДД для средств индивидуальной мобильности.
Ведомство предлагает запретить их хаотичную парковку, стоянку на тротуаре и пешеходной дорожке.
Также в документе предлагается прописать ответственность управляющего средством индивидуальной мобильности за нарушения ПДД, то есть возложить на водителя СИМ такие же права и обязанности, как на автомобилиста.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.