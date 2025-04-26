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26 апреля, 12:15

Транспорт

Минтранс подготовил проект изменений в ПДД для средств индивидуальной мобильности

Минтранс подготовил проект изменений в ПДД для средств индивидуальной мобильности

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Минтранс подготовил проект изменений в ПДД для средств индивидуальной мобильности.
Ведомство предлагает запретить их хаотичную парковку, стоянку на тротуаре и пешеходной дорожке.

Также в документе предлагается прописать ответственность управляющего средством индивидуальной мобильности за нарушения ПДД, то есть возложить на водителя СИМ такие же права и обязанности, как на автомобилиста.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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