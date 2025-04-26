Минтранс подготовил проект изменений в ПДД для средств индивидуальной мобильности.

Ведомство предлагает запретить их хаотичную парковку, стоянку на тротуаре и пешеходной дорожке.

Также в документе предлагается прописать ответственность управляющего средством индивидуальной мобильности за нарушения ПДД, то есть возложить на водителя СИМ такие же права и обязанности, как на автомобилиста.

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