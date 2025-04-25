Водителей электросамокатов в Москве хотят приравнять к автомобилистам

В столице предложили уравнять в правах и обязанностях водителей электросамокатов и автомобилистов. С началом сезона выросло количество аварий, связанных с средствами индивидуальной мобильности. Сократить количество ДТП помогают правила, которые в городе регулярно обновляют.

Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников в программе "Москва едет" рассказал, что сейчас в Москве более 300 медленных зон, где скорость самокатов автоматически ограничивается. Такие меры позволяют предотвратить наезды на пешеходов и сделать город безопаснее.

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