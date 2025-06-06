Началось проектирование нового участка Сокольнической линии метро

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Москомархитектура начала подготовку проекта планировки территории для продления Сокольнической линии Московского метрополитена в Ярославский район. Об этом рассказал заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Сокольническая линия была запущена в 1935 году в качестве первой ветки столичного метрополитена. Она включала в себя 13 станций: от "Сокольников" до "Парка культуры" и ответвление от "Охотного Ряда" до "Смоленской". Протяженность первого участка метро составляла более 11 километров.

Вице-мэр отметил, что для жителей Ярославского района наиболее близкой станцией метро является "ВДНХ" Калужско-Рижской линии. В настоящее время в часы пик путь до станции может занимать до 30 минут. Продление линии в северо-восточном направлении поможет улучшить транспортную инфраструктуру и создаст более удобные и быстрые маршруты для местных жителей.

"Планируется, что до новых станций жители близлежащих домов смогут добираться всего за 5–10 минут. Участок протяженностью 8,5 километра будет включать две станции – "МГСУ" и "Ярославскую", – добавил Ефимов.

В рамках проекта планировки территории специалисты проложат линию под национальным парком "Лосиный остров", при этом не нарушая его границы. Такое решение обусловлено экологическими аспектами, которые играют важную роль в градостроительном развитии.

Деятельность, которая может нанести вред природным комплексам, объектам растительного и животного мира, а также культурно-историческим объектам, запрещена в соответствии с постановлением правительства Москвы № 769-ПП "Об утверждении положения о части территории национального парка "Лосиный остров", расположенной в границах города Москвы". Таким образом, документация проектов объектов капитального строительства, расположенных на территории нацпарка, должна пройти государственную экологическую экспертизу на федеральном уровне.

В свою очередь, председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская заявила, что Сокольническая линия не продлевалась в северо-восточном направлении уже 35 лет, однако население Ярославского района за это время значительно увеличилось.

"Поэтому новые станции на красной линии – это больше чем развитие подземной городской инфраструктуры, это необходимый элемент комфортной и продуманной среды для москвичей", – сказала она.

Ранее Центральная пригородная пассажирская компания провела тестовую поездку "Иволги 4.0" на Ярославском железнодорожном направлении. Указанный поезд прошел без пассажиров вне часа пик.

Как отметили в ЦППК, поезд "Иволга 4.0" обладает плавным ходом, низким уровнем шума, повышенным уровнем комфорта пассажиров и современным дизайном. У составов широкие дверные проемы, просторные салоны с мягкими сиденьями и USB-разъемами для зарядки мобильных устройств. Кроме того, каждый вагон оснащен системой климат-контроля и обеззараживания воздуха.