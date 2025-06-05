Режим работы станций метро "Проспект Мира" изменится 6 июня

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Режим работы станций "Проспект Мира" Кольцевой и Калужско-Рижской линий столичного метро изменится в пятницу, 6 июня. Об этом сообщает пресс-служба Дептранса Москвы.

Обе станции будут работать только на выход и пересадку с 05:45 и вплоть до окончания мероприятий. Граждан просят пользоваться другими станциями для входа в метро.

"Приносим извинения за временные неудобства", – добавили в департаменте.

Ранее был закрыт второй выход на станции "Рижская" Калужско-Рижской и Большой кольцевой линий. Причиной для этого послужило строительство трамвайного кольца. Пассажиров призвали пользоваться другими выходами и обходить через подземный переход.

Кроме того, новый график работы продолжает действовать в вестибюле станции "Киевская" Кольцевой линии. По будним дням в утренние и вечерние часы пик эскалаторы к выходам 1–4 и пересадке на Филевскую линию работают лишь в одну сторону. Ограничения связаны с ремонтом эскалаторов и продлятся до середины июля.

