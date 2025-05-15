Режим работы вестибюля на станции "Киевская" Кольцевой линии метро изменится с 16 мая

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Режим работы вестибюля станции "Киевская" Кольцевой линии столичного метро изменится с 16 мая до середины июля из-за ремонта эскалаторов. Об этом сообщает Дептранс Москвы в своем телеграм-канале.

По будним дням в утренние и вечерние часы пик эскалаторы к выходам 1–4 и пересадке на Филевскую линию будут работать лишь в одну сторону. Пассажиров призвали обходить зону ремонта через эскалаторы выходов 5–6: по утрам для входа и перехода с Филевской на Кольцевую линии, а по вечерам – для выхода и перехода с Кольцевой на Филевскую линии.

"Просим по возможности планировать поездку заранее. Своевременный ремонт эскалаторов необходим для безопасных и комфортных поездок. Приносим извинения за предоставленные неудобства", – добавили в Дептрансе.

С начала года в Московском метрополитене были отремонтированы 44 эскалатора. В частности, на 14 объектах провели капремонт с полной переборкой и заменой деталей, а на 30 – заменили отдельные элементы, включая настил и бегунки ступеней.