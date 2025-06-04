"Сортировочная": Московский транспорт

В Москве с 2011 года концентрации оксида углерода возле трасс снизились в 2,5 раза, диоксида азота – в 1,08 раза, оксида азота и диоксида серы – в 2–2,2 раза. Москва входит в 30 лучших столиц по качеству воздуха. Это стало возможным в первую очередь благодаря развитию транспортной системы: метрополитена, МЦК и МЦД, электробусов, трамваев, речных трамваев и инфраструктуры для электрокаров.

Почему именно развитие транспорта, в особенности электрического, важно для улучшения качества воздуха в городе? Об этом – в эфире телеканала Москва 24.