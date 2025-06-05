У будущих станций Троицкой линии метро благоустроят прилегающие территории

В Москве продолжается благоустройство территорий рядом с будущими станциями Троицкой линии метро. Работы идут, в частности, у станций "ЗИЛ", "Крымская" и "Вавиловская". Здесь появятся новые дороги, пешеходные зоны, зоны отдыха, освещение и остановочные павильоны.

Каждый проект разрабатывается с учетом городской среды и мнения местных жителей. Например, около станции "ЗИЛ" благоустроят территорию площадью 5 гектаров – здесь уложат асфальт, гранитную плитку, обустроят клумбы и продолжат зеленую зону от парка Тюфелева роща.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.