Мэр Москвы: в парке "Северное Бутово" появится новый спортивный кластер

Четыре района на юго-западе столицы преобразятся в 2025 году, сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале. Там благоустроят дворы, обновят детские и спортивные площадки, а еще проведут озеленение и проложат прогулочные дорожки.

Например, вокруг храма благоверного князя Дмитрия Донского обустроят спорткластер с футбольным полем, баскетбольной и воркаут-площадками, тренажерами и детскими зонами. Кроме того, там установят лавочки, урны и садово-парковые качели.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.