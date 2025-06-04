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Новости

04 июня, 16:30

Мэр Москвы

Мэр Москвы: в парке "Северное Бутово" появится новый спортивный кластер

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Четыре района на юго-западе столицы преобразятся в 2025 году, сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале. Там благоустроят дворы, обновят детские и спортивные площадки, а еще проведут озеленение и проложат прогулочные дорожки.

Например, вокруг храма благоверного князя Дмитрия Донского обустроят спорткластер с футбольным полем, баскетбольной и воркаут-площадками, тренажерами и детскими зонами. Кроме того, там установят лавочки, урны и садово-парковые качели.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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