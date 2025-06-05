Несколько цифровых способов оплаты проезда внедрили в столичном метро

В столичном метрополитене используют несколько видов оплаты проезда, включая банковские карты, QR-коды, аксессуары с чипами, виртуальную и классическую "Тройку", а также биометрию.

Face Pay заработал в 2021 году, и теперь для прохода через турникет достаточно просто подойти к нему и улыбнуться.

В это же время в метро Вашингтона только начали внедрять оплату банковской картой – пока не везде и с перебоями. Иностранные туристы, побывавшие в московской подземке, восхищаются ее красотой, удобством и скоростью.

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