05 июня, 07:15Транспорт
Несколько цифровых способов оплаты проезда внедрили в столичном метро
В столичном метрополитене используют несколько видов оплаты проезда, включая банковские карты, QR-коды, аксессуары с чипами, виртуальную и классическую "Тройку", а также биометрию.
Face Pay заработал в 2021 году, и теперь для прохода через турникет достаточно просто подойти к нему и улыбнуться.
В это же время в метро Вашингтона только начали внедрять оплату банковской картой – пока не везде и с перебоями. Иностранные туристы, побывавшие в московской подземке, восхищаются ее красотой, удобством и скоростью.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.