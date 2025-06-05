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05 июня, 12:04

Транспорт

Пилоны восстановят на станции "Белорусская" столичного метро

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Несколько пилонов восстановят на станции "Белорусская" Кольцевой линии столичного метро. Об этом сообщила пресс-служба Дептранса Москвы.

Пилоны – это массивные колонны, расположенные на платформе. На "Белорусской" они облицованы мрамором "коелга", украшены орнаментами и настенными светильниками. Во время работ специалисты отполируют мрамор, восстановят лепнину и детали, а также обновят штукатурку.

"К объектам культурного наследия относятся 48 станций Московского метрополитена. По задаче мэра Москвы Сергея Собянина мы сохраняем их исторический облик для будущих поколений", – отметил заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов и добавил, что работы проводятся с применением лучших материалов и современных технологий.

Тем временем строительство первого пускового комплекса Рублево-Архангельской линии от станции "Шелепиха" до "Бульвара Генерала Карбышева" выполнено на 50%. Его запуск запланирован на конец следующего года. Специалисты проложили почти все тоннели и приступили к возведению станций, которые на этом участке сдадут одновременно.

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