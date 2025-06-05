Купальный сезон начнется в столичном регионе в выходные

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В предстоящие выходные в московском регионе начнется купальный сезон, рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец в своем телеграм-канале.

Метеоролог отметил, что в Центральной России лето началось с умеренного тепла. Это, по его словам, обеспечивает медленный, но уверенный прогрев воды.

Синоптик также добавил, что, согласно последним данным, температура воды в Москве-реке у Звенигорода составляет 18 градусов. Кроме того, в ближайшие пять суток ожидаются довольно теплые ночи (не ниже 10–15 градусов) и жаркие дни (до 25–30 градусов).

"Температура воды на реках и озерах достигнет нижнего предела комфорта – плюс 18–20 градусов", – подчеркнул Тишковец.

При этом он отметил, что взрослым находиться в воде желательно не более не более 6–11 минут, детям же – не больше 3 минут. Кроме того, в воду необходимо заходить постепенно, чтобы уменьшить риск переохлаждения и возникновения спазма сосудов.

В Москве признаны пригодными для купания семь зон для отдыха. Среди них – озеро "Белое" (ВАО), озеро "Черное" (ЗелАО), Школьное озеро (ЗелАО), Тропарево (ЮЗАО), Мещерское (ЗАО), а также Серебряный бор – 2 (СЗАО) и Серебряный бор – 3 (СЗАО).

Зоны для отдыха в САО ("Левобережье", пляж "Динамо" и Головинские пруды) приняты в эксплуатацию, но без права купаться. Гражданам разрешат заходить в водоемы лишь после получения удовлетворительных результатов воды, информация об этом будет оперативно размещена на сайте столичного Роспотребнадзора.

