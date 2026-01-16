Форма поиска по сайту

Новости

Новости

16 января, 10:17

В мире

В США опознали останки 19-летнего юноши, исчезнувшего в 1965 году

Фото: local.nixle.com

В США опознали останки 19-летнего парня Рональда Джозефа Коула, который исчез в 1965 году, сообщает KTLA.

Он исчез в мае из дома своих родственников в городе Филмор, штат Калифорния. Коул приехал туда из Сан-Диего, чтобы найти работу. Однако в розыск молодого человека объявили только через 18 лет.

По мнению следователей, парень стал жертвой преступления, а главным подозреваемым стал его сводный брат Дэвид Ла Февера. Улики, которые бы это подтверждали, найти не удалось, кроме того, подозреваемый отрицал причастность к пропаже Коула.

Достичь прорыва удалось только в 2024 году во время повторного изучения останков, найденных в 1966 году в Иллинойсе. Среди них был найден череп с пулевым отверстием.

Организация "Проект Доу", занимающаяся поиском пропавших людей с помощью исследования ДНК-генеалогии, вместе со следователем отдела по нераскрытым делам из Иллинойса смогли установить круг родственников неизвестного в 2025-м. Было объявлено, что в 1966 году полиция обнаружила именно Коула.

Однако в настоящий момент неизвестно, как он оказался в 3 тысячах километров от места, где его видели в последний раз. Ла Февер скончался в 2007 году. В настоящий момент расследование продолжается.

Ранее в США задержали серийного расхитителя могил. Его задержали, когда тот возвращался к своей машине с ломом и мешком в руках. В нем правоохранители нашли мумифицированные останки двух детей, три черепа и прочие кости. Всего мужчину подозревают во взломе более 26 склепов и мавзолеев.

за рубежом

