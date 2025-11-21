Форма поиска по сайту

21 ноября, 21:25

Происшествия
Rainews24: итальянец три года прятал мумию матери в подвале, чтобы получать пенсию

Итальянец три года прятал мумию матери в подвале, чтобы получать пенсию

Фото: 123RF.com/polifoto

Житель провинции Мантуя на севере Италии три года скрывал тело своей матери, чтобы получать пенсию, сообщает Rainews24.

По информации СМИ, 57-летний медицинский работник, проживающий в городе Борго-Вирджилио, после смерти матери в 2022 году продолжал получать за нее пенсию на банковский счет, пользуясь тем, что жил один в сельской местности.

Однако срок действия удостоверения личности женщины истек, и мужчина попытался продлить документ самостоятельно. Для этого он пришел в муниципальный офис, переодевшись в женскую одежду и выдавая себя за покойную. Это не осталось незамеченным, поэтому сотрудники службы вызвали полицию.

В результате правоохранители обнаружили тело женщины. По информации Rainews24, мумия находилась в гостиной, по данным Stampa – в подвале. Согласно информации следствия, злоумышленник удалил из тела жидкость, используя свои профессиональные навыки. Теперь экспертиза должна подтвердить причину смерти женщины и ее точную дату.

Уточняется, что прокуратура обвиняет медработника в сокрытии трупа и подмене личности, а также в мошенничестве с ущербом для пенсионных служб и подлоге.

Ранее похожий случай произошел в Израиле – 64-летняя женщина скрыла смерть 93-летней матери и вместе с семьей захоронила тело в глубокой яме во дворе дома. Перед этим останки какое-то время хранились в старом морозильнике для мороженого.

Злоумышленница незаконно получала ежемесячные выплаты на общую сумму 18 тысяч шекелей (примерно 443 тысячи рублей), которые включали в себя пособия из Германии, на протяжении 1,5 года.

