NBC News: женщина по ошибке получила посылку с отрубленными пальцами в США

Фото: depositphotos/belchonock

В США женщина получила посылку с человеческими останками. Об этом сообщает "Радио 1" со ссылкой на телеканал NBC News, которому поступила информация от коронера Кристиана Каунти Скотта.

Инцидент произошел 30 октября в штате Кентукки. По данным телеканала, женщина заказывала доставку лекарств и медицинского оборудования, однако при вскрытии посылки она нашла там человеческие пальцы и руки.

Спустя время выяснилось, что курьер перепутал адреса. Оказалось, что человеческие останки предназначались хирургам для практики. В настоящее время посылка с пальцами и руками временно направлена в местный морг.

Полиция не стала проводить расследование, поскольку останки должны были использовать в образовательных целях. Их транспортировка не нарушала закон.

Ранее СМИ сообщили, что американка 9 месяцев жила вместе с останками 272-килограммового сына. Расследование было инициировано после того, как соседи начали жаловаться на антисанитарию на участке женщины.

Прибывшие на место правоохранители обнаружили мумифицированное тело мужчины. Во время допроса задержанная сообщила, что сын умер около года назад. При этом, она заявила, что мужчина страдал от ряда болезней.

