В ФРГ призвали вывести военных США из страны после слов Трампа о пошлинах

Фото: depositphotos/Bumble-Dee

Внешнеполитический эксперт немецкой партии "Союз Сары Вагенкнехт – За разум и справедливость" (ССВ) Севим Дагделен на своей странице в соцсети X призвала вывести военных США и американское ядерное оружие из ФРГ.

Кроме того, политик посоветовала остановить запланированное размещение американских ракет средней дальности на территории ФРГ. По ее словам, эта мера "еще больше превращает Германию в мишень".

17 января Трамп заявил, что США введут с 1 февраля пошлины в размере 10% на все товары, направляемые в страну из Дании, Норвегии, Швеции, Франции, ФРГ, Великобритании, Финляндии и Нидерландов. Он также пригрозил, что впоследствии тарифы могут увеличится до 25%.

По словам президента США, пошлины будет действовать в отношении европейских стран до заключения сделки о покупке Гренландии Штатами. В свою очередь, глава ЕК Урсула фон дер Ляйен, комментируя данное решение, заявила, что введение пошлин негативно скажется на трансатлантических отношениях между европейскими странами и Вашингтоном.

