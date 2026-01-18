Форма поиска по сайту

18 января, 10:02

Общество
Депутат Дрожжина: запрет продажи вейпов на остановках снизит риск пассивного курения

В Госдуме объяснили необходимость запрета продажи вейпов на остановка

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Запрет продажи вейпов и табака на остановках общественного транспорта снизит риск пассивного курения и уменьшит импульсивные покупки, считает член комитета Госдумы по охране здоровья Юлия Дрожжина.

Парламентарий напомнила, что данные ограничения в России вступят в силу с 1 сентября. Они коснутся сигарет, кальянов и других подобных продуктов. Исключение сделают только для маленьких населенных пунктов, где такой магазин может быть единственным.

"Меру считаю правильной и своевременной. Остановка – место большого скопления людей: молодых, пожилых, детей. Благодаря закону исчезает фактор импульсивных покупок "по пути". <...> Когда доступность снижается, выбор в пользу здоровья объективно становится проще", – высказалась депутат в беседе с РИА Новости.

Дрожжина также подчеркнула, что этот закон является важной частью комплекса мер, направленных на снижение потребления никотинсодержащих продуктов и создание комфортной городской среды для некурящих.

В рамках данной программы с начала 2026 года в России также будут введены более строгие нормативы для упаковки и конструкции электронных систем доставки никотина, таких как вейпы.

По новым правилам, большая часть поверхности упаковки должна будет содержать предупреждения о негативных последствиях курения. Помимо этого, дизайн самих устройств не должен включать в себя элементы, напоминающие игровые сюжеты или привлекающие дополнительное внимание.

