Фото: пресс-служба департамента информационных технологий города Москвы

Новая экспозиция о кибербезопасности открылась в павильоне "Умный город" на ВДНХ, сообщила начальник отдела выставочной деятельности департамента информационных технологий Москвы Анастасия Шарова.

"Сегодня технологии, которые еще пару десятилетий назад казались фантастикой, стали привычной и неотъемлемой частью жизни москвичей. Однако важно помнить, что с развитием цифровых возможностей растут и угрозы со стороны злоумышленников", – рассказала эксперт.

По ее словам, городские информационные системы надежно защищены, но часто целью мошенников является обман самих пользователей и кража у них ценных сведений. Поэтому каждому нужно знать о способах для защиты информации.

При этом новый раздел павильона станет актуальным не только для взрослых, но и для детей. Здесь горожане смогут узнать больше о мерах безопасности, которые применяются в технологичных проектах столицы, а также получат советы, как правильно сберечь свои платежные данные и личную информацию.

Экспозиция наполнена интерактивными экспонатами, которые расскажут гостям выставки о том, что такое цифровая гигиена, какие угрозы ждут пользователей в Сети и почему важно соблюдать правила защиты.

На одном из экспонатов горожанам показывают, как применять инструменты для защиты своих аккаунтов и как именно преступники могут получить доступ к конфиденциальным данным. Обычно жертва добровольно передает такие сведения мошенникам либо отдает права на свой профиль в приложении.

"Эти действия могут привести к утрате контроля над учетными записями и устройствами, а также денежным потерям при взломе банковских и других аккаунтов", – указали в департаменте.

Поэтому пользователям стоит устанавливать только надежные пароли, ставить везде, где это можно, двухфакторную аутентификацию, скачивать приложения только из проверенных источников.

Дополнительно важно регулярно обновлять программы, так как разработчики продолжают развивать свои продукты и каждый раз только улучшают механизмы по защите приложений.

Первый интерактивный стенд представит гостям игру, где им нужно будет спасти город от хакерских атак и заодно получить советы по защите своих персональных данных. На другом экспонате можно будет узнать о важности утилизации техники и возможных утечках данных при покупке нового устройства.

Если старый смартфон не очистить от личной информации, то при попадании в руки мошенникам его смогут использовать для взлома аккаунтов на разных сайтах, включая банки и государственные порталы. Для недопущения этого стоит выйти из всех аккаунтов, очистить историю, удалить пароли и сбросить настройки. При смене номера телефона не стоит забывать отвязать его от всех аккаунтов.



"В состав электроники и бытовой техники входят различные металлы, в том числе содержащиеся в литийионных батареях, которые нельзя выбрасывать вместе с бытовыми отходами. Некоторые элементы могут быть использованы вторично", – напомнили в пресс-службе департамента.

Поэтому для сохранения окружающей среды важно правильно утилизировать умные устройства. Для этого есть специальные пункты приема и точки переработки. Еще работающие и относительно современные модели телефонов можно отдать нуждающимся.

На втором интерактивном стенде горожане смогут попробовать определить устройства без личных данных и направить их в корзину для сортировки. Здесь можно узнать, что при взломе аккаунта пользователя мошенники могут получить доступ к устройствам умного дома: от чайника до робота-пылесоса.

В некоторых случаях третьи лица смогут заразить устройства вирусами. На третьем интерактивном стенде гостям нужно будет разобраться, что случилось в доме у героев, помочь им решить проблему и вылечить устройства от вируса.

Посетить экспозицию и другие разделы павильона можно с 10:00 до 20:00 со вторника по воскресенье включительно. Здесь также проводят бесплатные мастер-классы, квесты, воркшопы по программированию, курсы по 3D-моделированию, робототехнике и другие мероприятия. Принять участие в групповой экскурсии по выставке можно бесплатно, каждый час. Для этого нужна предварительная регистрация на сайте.

Ранее эксперт по кибербезопасности Александр Дворянский заявил, что проверка заманчивых предложений по продаже авиабилетов на официальном сайте оператора поможет не стать жертвой мошенников. Злоумышленники особенно активизируются перед периодом отпусков и рассылают сообщения от имени туроператора или авиакомпании, обещая дешевые билеты. Ставка делается на то, что человек среагирует на выгодное предложение и не успеет проверить данные.

