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07 июня, 10:00

Город

Москвичей и гостей столицы пригласили на прогулку по живописному иридарию на ВДНХ

Москвичей и гостей столицы пригласили на прогулку по живописному иридарию на ВДНХ

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Тех, кто ищиет живописное место для прогулок в эти выходные, ждут на ВДНХ. Там в эти дни расцветают одни ирисы и пионы. На главной выставке страны расположен единственный в столице иридарий, в котором можно увидеть сотни цветов.

Увидеть ирисы разных видов, сортов и оттенков можно возле "Москвариума" и в зоне "Природа наук и искусств. Там они будут цвести до середины июня. Полюбоваться пионами можно в цветниках вдоль Центральной аллеи.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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