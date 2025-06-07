Москвичей и гостей столицы пригласили на прогулку по живописному иридарию на ВДНХ

Тех, кто ищиет живописное место для прогулок в эти выходные, ждут на ВДНХ. Там в эти дни расцветают одни ирисы и пионы. На главной выставке страны расположен единственный в столице иридарий, в котором можно увидеть сотни цветов.

Увидеть ирисы разных видов, сортов и оттенков можно возле "Москвариума" и в зоне "Природа наук и искусств. Там они будут цвести до середины июня. Полюбоваться пионами можно в цветниках вдоль Центральной аллеи.

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