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05 июня, 13:15

Город

Жители и гости столицы рассказали, почему хотят посетить мавзолей перед реконструкцией

Жители и гости столицы рассказали, почему хотят посетить мавзолей перед реконструкцией

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Жители и гости столицы рассказали, почему хотят посетить мавзолей перед реконструкцией. Там выстроились очереди.

По словам одной из туристок, ей нужно закрыть свой гештальт о том, что она была в Москве и видела Ленина в мавзолее. Другая посетительница заявила, что в последний раз была в мемориале, когда ее принимали в пионеры. Ей захотелось вспомнить свои яркие эмоции и впечатления.

Успевают ли пройти все желающие? Об этом – в эфире телеканала Москва 24.

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