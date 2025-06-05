Жители и гости столицы рассказали, почему хотят посетить мавзолей перед реконструкцией. Там выстроились очереди.

По словам одной из туристок, ей нужно закрыть свой гештальт о том, что она была в Москве и видела Ленина в мавзолее. Другая посетительница заявила, что в последний раз была в мемориале, когда ее принимали в пионеры. Ей захотелось вспомнить свои яркие эмоции и впечатления.

Успевают ли пройти все желающие? Об этом – в эфире телеканала Москва 24.