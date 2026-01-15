Футболист Дзюба рассказал, что мог стать актером

Фото: ТАСС/Олег Бухарев

Российский футболист Артем Дзюба признался, что мог стать актером. Об этом он рассказал в интервью изданию "Спорт-Экспресс".

По словам футболиста, желание попробовать себя в большом кино возникло у него после участия в съемках в эпизодических ролях. Дзюба отметил, что ему поступает много предложений от представителей кинематографа, в том числе на главные роли.

"Но футбол победил, скажем так. Опять же не без участия Леонида Гольдмана, который до последнего не сдавался и нашел вариант с "Акроном". Я-то уже, честно говоря, смотрел в сторону кинематографа", – признался спортсмен.

Футболист также отметил, что для работы в кино необходимо освоить некоторые базовые профессиональные навыки. В то же время он рассказал, что его друг-актер Максим Лагашкин придерживается иной точки зрения и считает, что артисту не обязательно иметь профессиональное образование.

"Какие-то нюансы, наверное, стоит шлифовать, но в целом, он говорит, можно сниматься без образования", – добавил Дзюба.

Ранее Российская Премьер-лига (РПЛ) обратилась в комитет Российского футбольного союза (РФС) по этике с просьбой рассмотреть интервью спортсмена, которое он дал телеканалу "Матч ТВ" 12 ноября 2024 года. В нем футболист критиковал руководство московского "Локомотива" и главного тренера команды Михаила Галактионова.

Также в рамках этого интервью Дзюба признался, что ушел из "Зенита", чтобы не находиться в запасе. Он заявлял, что деньги не являются для него удерживающим фактором в случае дискомфорта. Позднее РФС оштрафовал Дзюбу на 250 тысяч рублей.