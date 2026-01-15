Форма поиска по сайту

15 января, 13:56

Шоу-бизнес

Бывший PR-директор дочери Успенской опроверг информацию об их романе

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ)/manzhulik_konstantin

Блогер Константин Манжула, который ранее был PR-директором дочери певицы Любови Успенской Татьяны Плаксиной, опроверг информацию об их романе. Об этом он сообщил "Газете.ру".

Манжула рассказал, что СМИ раз в год приписывают ему роман с Плаксиной. Однако, по его словам, эта информация не соответствует действительности. Он рассказал, что сохранил с семьей Успенских дружеские отношения после 3 лет работы.

"И с Любой, и с Таней мы всего лишь друзья. Хотя, почему всего лишь? Дружба, проверенная годами, – это намного важнее", – отметил блогер.

Предположения о романе Плаксиной и Манжулы появились после публикации их совместной фотографии, на которой дочь Успенской была в объятиях блогера и держала в руках букеты. Пользователи писали в комментариях, что пара хорошо смотрится вместе.

Вместе с тем известно, что в 2025 году Плаксина рассталась с предпринимателем Никитой Плотниковым. Поклонники предполагали, что разлад в паре произошел из-за неприязни Успенской к возлюбленному дочери.

Ранее Плаксина рассказала, что смогла восстановить отношения с матерью после продолжительного конфликта. Несколько лет назад девушка обвиняла мать в чрезмерной опеке из-за зависимостей. Дочь певицы заявила, что признала свои ошибки.

По словам Плаксиной, на данный момент она находится в прекрасных отношениях с матерью. При этом во время конфликта она страдала как физически, так и морально. Девушка пояснила, что ей не хватало человека, который бы уверил ее, что все обязательно будет хорошо.

