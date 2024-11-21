Певица Любовь Успенская заявила, что ее дочь стала "адекватной"

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской на территории РФ)/uspenskayalubov_official

Певица Любовь Успенская рассказала, что вернула свою дочь Татьяну Плаксину в адекватное состояние. Об этом пишет VOICE.

По словам Успенской, у ее дочери серьезное заболевание. Сейчас певица проводит практически все время в своем особняке, чтобы уделять максимум внимания дочери.

Как отметила Успенская, в жизни ее дочери наступила светлая полоса.

"Для меня нет больше радости, чем видеть свою дочку здоровой, адекватной и счастливой. Видеть девочку, которую я растила, дала ей хорошее образование, для которой я желала самого лучшего, но, к сожалению, талантливые люди зачастую страдают проблемами с психикой. На сегодняшний день я очень рада видеть, как она работает, целый день играет на фортепиано", – сказала артистка.

Успенская сообщила о пропаже дочери 2 октября. По словам певицы, она вернулась с гастролей из Баку и не обнаружила наследницу.

Российский музыкальный продюсер и бизнесмен Иосиф Пригожин предположил, что дочь Успенской могла спрятаться от певицы. Он напомнил, что Татьяна уже один раз пропадала и оказывалась в США. Кроме того, Пригожин указал на "непростые отношения" между артисткой и ее дочерью.

Однако на следующий день Плаксина нашлась. По данным СМИ, ее обнаружили в Израиле.