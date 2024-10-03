Пригожин: причиной пропажи дочери Успенской могут быть семейные ссоры

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Дочь Любови Успенской Татьяна могла спрятаться от певицы. Таким мнением поделился российский музыкальный продюсер и бизнесмен Иосиф Пригожин в беседе с "Радио 1".

Пригожин напомнил, что дочь Успенской уже один раз пропадала и оказывалась в США.

"Здесь должны разбираться специалисты в области поиска граждан. Надо посмотреть, во-первых, где и когда она пересекала границу. Как только будет понятно, что она не вылетала за границу, можно искать где-то на нашей территории", – подчеркнул продюсер.

Он также отметил, что нужно учитывать и семейные ссоры между Успенской и ее дочерью. По словам Пригожина, у певицы всегда были "непростые отношения" с Татьяной.

"Она может себе позволить резонировать некрасивыми словами. Возможно, она сэмоционировала в сторону дочки, что-то сказала, а та просто могла психануть и спрятаться от нее. Зная ее эмоциональность, можно предположить все что угодно", – добавил он.

Пригожин подчеркнул, что сейчас можно строить множество теорий, но главное – не забывать про официальные поиски и утверждения специалистов.

Вечером 2 октября Успенская сообщила, что, вернувшись с гастролей из Баку, она обнаружила пропажу своей дочери. Певица объяснила, что отсутствие Татьяны может быть связано с ее поездкой в ДНР и ЛНР. При этом она отметила, что несмотря на то, что в их доме работают люди, они не могут никак помочь, так как не видели Татьяну.