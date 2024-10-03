Директор Любови Успенской сообщил, что дочь артистки нашлась

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

34-летняя дочь исполнительницы Любови Успенской Татьяна Плаксин нашлась. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на PR-директора артистки.

Однако иных подробностей представитель певицы не привел. По данным СМИ, дочь Успенской сейчас находится в Израиле. Ее жизни на данный момент ничего не угрожает.

О пропаже своей дочери певица сообщила вечером 2 октября. По ее словам, она вернулась с гастролей из Баку и не обнаружила дочь. Исполнительница предполагала, что отсутствие Татьяны может быть связано с ее поездкой в ДНР и ЛНР. При этом она отметила, что несмотря на то, что в их доме работают люди, они не могут никак помочь, так как не видели Татьяну.

Российский музыкальный продюсер и бизнесмен Иосиф Пригожин предположил, что дочь Успенской могла спрятаться от певицы. Он напомнил, что Татьяна уже один раз пропадала и оказывалась в США. Кроме того, Пригожин указал на "непростые отношения" между артисткой и ее дочерью.

