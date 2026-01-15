В Москве водителя привлекли к ответственности за непропуск скорой помощи

Фото: Москва 24

В Москве привлекли к административной ответственности водителя автомобиля, не пропустившего машину скорой помощи. Об этом сообщила пресс-служба столичного ГУ МВД.

Инцидент произошел на Звенигородском шоссе. Действия водителя Mercedes попали на видео. Кадры быстро распространились в социальных сетях и вызвали широкое общественное осуждение.

По данным МВД, водителем оказался 50-летний житель столицы. В отношении него был составлен административный материал о непредоставлении преимущества в движении транспортному средству с включенными специальными световыми и звуковыми сигналами.

Суд рассмотрит собранные материалы и определит водителю меру наказания. Ему грозят штраф в размере от 7,5 тысячи до 10 тысяч рублей либо лишение прав сроком от шести месяцев до одного года.

Ранее водитель Renault Logan также намеренно заблокировал путь машине скорой помощи, которая спешила к пациенту в Одинцове. Медбригада пыталась объехать нарушителя, но тот несколько раз преграждал им путь.