В Москве водитель Mercedes не пропустил машину скорой помощи

В Москве на Звенигородском шоссе водитель Mercedes отказался пропускать машину скорой помощи с включенными спецсигналами. Видео инцидента быстро распространилось в социальных сетях и вызвало широкое общественное осуждение.

Как пояснил автоюрист Сергей Радько, с 1 сентября 2025 года наказание за непропуск спецтранспорта ужесточено. Нарушителю грозит штраф от 7,5 до 10 тысяч рублей или лишение водительских прав на срок от шести месяцев до одного года.

